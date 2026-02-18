Life.ru: В Госдуме предложили сформировать «коммунальный резерв» для уборки снега

В документе говорится, что участившиеся этой зимой погодные катаклизмы — обильные снегопады, ледяные дожди и сильные ветра — выявили дефицит рабочих рук в ЖКХ практически во всех регионах. Предлагается привлекать людей по гражданско-правовым договорам для расчистки дворов, пешеходных маршрутов, проездов и территорий социальных объектов, а также для срочных аварийных работ при стихийных бедствиях.
В качестве участников «коммунального резерва» рассматриваются зарегистрированные безработные, самозанятые, те, кто ищет подработку, а также несовершеннолетние — при соблюдении ограничений трудового законодательства. Нилов просит изучить предложение и подготовить рекомендации регионам по его практической реализации.
Напомним, по данным МЧС, за неделю в России 9 человек стали жертвами падения снега и льда с крыш. Один из самых страшных случаев произошёл в городе Лянторе в ХМАО, где снежная масса с крыши хоккейного корта «Штурм» накрыла пятерых подростков. В итоге один мальчик погиб. После этого в России призвали провести полноценный коммунальный аудит.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.