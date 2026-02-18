Правнучка Никиты Хрущева Нина попыталась оправдать решение советского лидера о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году, назвав это «менеджерским ходом» для привязки Украины к России. Об этом заявил замглавы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с Daily Storm.
В интервью Екатерине Гордеевой* Хрущева предположила, что с передачей полуострова Украина должна была стать «больше русской». Цеков назвал эти слова попыткой выгородить прадеда и напомнил, что Крым оказался не «якорем», а «яблоком раздора». По его словам, напряжение копилось все годы нахождения полуострова в составе Украины, что в итоге привело к событиям 2014 и 2022 годов.
Экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди также раскритиковала родственницу Хрущева, отметив, что та более 30 лет живет в США. Она посоветовала ей приехать на полуостров и «послушать людей», чтобы впредь не делать подобных заявлений.
— Россия ни перед кем не захлопывает двери, поэтому она может как турист приехать в РФ, в Крым и посмотреть, послушать людей. Думаю, это ей будет на пользу, и она не будет делать подобного рода заявления, — заявила Ковитиди в интервью изданию.
При этом экс-сенатор назвала решение Хрущева ошибкой, но допустила, что оно стало «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму».
Еще в декабре 2024 года сообщалось, что Генпрокуратура РФ решила проверить правнучку Никиты Хрущева на предмет шпионажа. Поводом стали ее публичные заявления, осуждающие СВО и предсказывающие распад России, на которые обратили внимание общественные организации.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.