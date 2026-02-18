В Госдуме отметили значимость примера родителя в воспитании

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова подчеркнула, что поведение родителей — ключевой фактор в воспитании детей и передаче традиционных ценностей. Об этом она сообщила в рамках церемонии вручения награды общественного признания «Отец солдата».
«Но как тогда, так и сейчас главным остается личный пример. Пример отца, пример матери, пример героя рядом», — рассказала она.
По словам Кузнецовой, в России уже есть все необходимые документы по воспитанию детей и сохранению ценностей — от указа президента до планов мероприятий. Она добавила, что скоро добавятся и новые законы, нацеленные на патриотическое воспитание.
При этом в ОП накануне заявили, что совместное проживание совершеннолетних детей с родителями является проблемой для демографии.
