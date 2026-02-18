Аделия Петросян заняла пятое место после короткой программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Италии. Трехкратная чемпионка России чисто откатала свой прокат, получив от судей 72,89 балла.
Лидерство захватила японка Ами Накаи (78,71). Второй идет ее соотечественница, бронзовый призер прошлой Олимпиады Каори Сакамото (77,23). Замыкает тройку лидеров действующая чемпионка мира американка Алиса Лю (76,59).
18-летняя Петросян является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России. Произвольную программу фигуристки представят 19 февраля. Всего в соревнованиях принимают участие 13 российских спортсменов.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) высоко оценил выступление российской фигуристки Аделии Петросян в рамках прокатов коротких программ на Олимпийских играх в Италии.
Спортсменка поделилась, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Петросян выступила под песни «Earth’s Song», «Billie Jean» и «They Don’t Care About Us» Майкла Джексона.