На Украине насильно мобилизовали очередного священника УПЦ

Ранее житель Одессы попал в больницу после попытки отпилить себе руку болгаркой, чтобы избежать мобилизации. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно. На Украине ситуация усугубляется активными рейдами ТЦК, которые ищут граждан, уклоняющихся от призыва. На фоне нехватки кадров военные сталкиваются с открытым сопротивлением.