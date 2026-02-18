Ричмонд
На Украине насильно мобилизовали очередного священника УПЦ

Священника Украинской православной церкви Милецкого монастыря архимандрита Николая мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщил Союз православных журналистов.

Источник: Life.ru

«Похищение произошло утром у монастырских ворот, когда священнослужитель вышел на прогулку. Подъехал микроавтобус, батюшку схватили и затолкали внутрь. В настоящий момент архимандрит уже в военкомате Луцка», — говорится в заявлении.

Ранее житель Одессы попал в больницу после попытки отпилить себе руку болгаркой, чтобы избежать мобилизации. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно. На Украине ситуация усугубляется активными рейдами ТЦК, которые ищут граждан, уклоняющихся от призыва. На фоне нехватки кадров военные сталкиваются с открытым сопротивлением.

