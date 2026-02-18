Проклятие поздней любви: Как юные жены погубили Барыкина, Джигарханяна и Козакова

Внешне их отношения выглядели как союз опытного музыканта и юной вокалистки, Барыкин даже снял жене клип, писал песни, познакомил со звёздными друзьями. Однако внутри семьи было не все так гладко. Певец ревновал свою молодую жену, даже видел её с другими мужчинами, и постоянно из-за этого испытывал стресс, что не могло не сказаться на его состоянии здоровья. Масла в огонь подлило фактическое расставание пары в 2010 году, когда Нелли ушла к новому избраннику, хотя юридически они брак расторгнуть не успели. Тогда же Барыкин пережил гипертонический криз.