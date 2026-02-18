Проклятие поздней любви: Как юные жены погубили Барыкина, Джигарханяна и Козакова

Мужчины в возрасте нередко обращают внимание на юных девушек — так им легче почувствовать себя полными сил. Но брак с молодой женой — испытание, которое кончилось трагически для некоторых знаменитостей. Life.ru рассказывает печальные истории мэтров, погнавшихся за молодостью.
Букет стал последним: трагедия Барыкина.
Исполнитель хитов «Букет», «Аэропорт» и «Спасательный круг» Александр Барыкин долгое время был женат на Галине Березовой, с которой познакомился еще в школьные годы. Они прожили вместе около 30 лет, в браке родились двое детей: сын Георгий и дочь Кира. Но в конце 90-х пара разошлась.
Второй избранницей стала 19-летняя Нелли Власова — девушка из Брянска, желающая стать певицей, с которой Барыкин познакомился в начале 2000-х. Разница в возрасте между ними составляла около тридцати лет — Нелли было 19, артисту 53. В 2005 году Барыкин и Власова поженились, а год спустя у супругов родилась дочь Евгения.
Внешне их отношения выглядели как союз опытного музыканта и юной вокалистки, Барыкин даже снял жене клип, писал песни, познакомил со звёздными друзьями. Однако внутри семьи было не все так гладко. Певец ревновал свою молодую жену, даже видел её с другими мужчинами, и постоянно из-за этого испытывал стресс, что не могло не сказаться на его состоянии здоровья. Масла в огонь подлило фактическое расставание пары в 2010 году, когда Нелли ушла к новому избраннику, хотя юридически они брак расторгнуть не успели. Тогда же Барыкин пережил гипертонический криз.
Александр Барыкин умер 26 марта 2011 года на 60-м году жизни во время гастролей в Оренбурге. Причиной его смерти стал обширный инфаркт. Коллеги и друзья Барыкина считали, что реальной причиной его кончины стал стресс, который он испытывал из-за расставания с Власовой. Очевидцы даже говорили, что на последнем вздохе музыкант повторял имя «Нелли».
Козаков: измены и бегство от молодой жены.
Народный артист РСФСР Михаил Козаков, известный по ролям в картинах «Человек-амфибия», «Безымянная звезда» и «Здравствуйте, я ваша тётя!» был женат пять раз и, как утверждают, его последний брак подкосил его здоровье.
В 2006 году 72-летний Козаков женился на 25-летней Надежде Седовой — историке и культурологе из Нижнего Новгорода. Брак сопровождался чередой скандалов, и в 2010 году актёр нанял известного адвоката Генриха Падву и подал на развод.
Юрист на всю страну заявил, что Седова — аферистка, так как Козаков дал ей 100 тыс. долларов за обещание, что она даст ему развод и покинет московскую квартиру. Надежда взяла деньги, но не съехала с жилплощади, и звезда театра и кино оказался по факту бездомным. Артист уехал в Израиль, где жила его четвёртая супруга Анна Ямпольская и двое младших детей. По словам Анны, до этого Михаил Михайлович звонил ей и умолял забрать к себе.
Но в своём дневнике Козаков писал, что в Израиле оказался на грани катастрофы. В Тель-Авиве ему диагностировали неоперабельную стадию рака лёгких. Актёр умер в израильском бесплатном хосписе 22 апреля 2011 года.
Джигарханян: измена и крах надежд.
Армен Джигарханян в 2016 году женился на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, которая была его давней поклонницей — и младше на 43 года. Они стали сближаться в середине 2000-х, когда Цымбалюк-Романовская пришла работать в московский театр, возглавляемый артистом, и стала директором.
Но брак их продлился недолго — спустя 1,5 года они решили развестись, причем этот процесс привлек внимание СМИ и общественности, поскольку сопровождался скандалами и взаимными претензиями сторон.
Так, в 2017 году Джигарханян заявил, что Цымбалюк-Романовская нанесла ему «много несправедливой боли», что «она повела себя гнусно, она — вор, а не человек». И как выяснилось позднее, обвинения актера не были безосновательными. В результате проведенной финансовой проверки в театре выяснилось, что Цымбалюк-Романовская, будучи директором учреждения, вывела в офшоры около 80 млн рублей. Сама она сбежала в Грузию и все обвинения в свой адрес отрицала.
В ноябре 2017 года брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской был расторгнут. Спустя два года артист объявил о воссоединении со своей второй супругой Татьяной Власовой, которая специально ради этого приехала в Россию из США.
В ноябре 2020 года Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная болезнью почек и отеком организма.
Краско: потерял интерес к 24-летней жене.
Народный артист России Иван Краско прожил достаточно долгую жизнь — 94 года. За это время он успел побывать в браке четырежды. И последний брак стал самым скандальным.
В 2015 году он женился на 24-летней Наталье Шевель — студентке младше его на 60 лет. Брак со столь внушительной разницей в возрасте привлек внимание прессы. Пара регулярно появлялась в телевизионных программах, где обсуждались детали их совместной жизни, имущественные вопросы и возможные мотивы вступления в брак. Краско эпатировал общественность словами о желании, чтобы Наталья родила ему дочь и утверждал, что отношения основаны на взаимной симпатии и профессиональном интересе: Наталья мечтала о карьере актрисы, а он готов был поддерживать её творческий путь.
Но сразу после заключения брака между супругами возникали конфликты, связанные с бытовыми и финансовыми вопросами. В 2018 году пара официально развелась. Одной из причин развода артист назвал отсутствие интима. «Я потерял к Наталье Александровне всякий интерес», — открыто говорил актёр на телешоу.
Шевель призналась, что не хочет беременеть от Краско, поскольку не намерена воспитывать ребенка одной после смерти супруга. После развода с Натальей Иван Иванович прожил ещё семь лет и скончался в августе прошлого года от осложнений, вызванных инсультом и онкологией.
Пырьев: месть погубившей его девушке.
Иван Пырьев был одним из самых влиятельных советских кинорежиссёров и после войны возглавлял киностудию «Мосфильм». Его личная жизнь становилась предметом обсуждения — и было за что.
В 58 лет Пырьев влюбился в 19-летнюю Людмилу Марченко, причем для него это было не просто интрижкой. Своей возлюбленной режиссёр давал лучшие роли и даже выбил ей собственную квартиру. При этом актриса признавалась своим подругам, что ей не хочется засыпать рядом со стариком. Марченко влюбилась в женатого актёра Олега Стриженова и встречалась с ним в квартире выбитой для нее Пырьевым. Для мэтра это стало настоящим ударом, окончательно подкосившим его здоровье.
Пырьев отомстил Людмиле так, что в 26 лет её кинокарьера оказалась закончена, её перестали пускать на киностудию. Сам мэтр в 61 год женился на 24-летней актрисе Лионелле Скирде и стал снимать её в кино, даже доверив роль Грушеньки в «Братьях Карамазовых», несмотря на критику скептиков. Через пять лет Пырьев умер, оставив наследство Лионелле.
Бельмондо: развод и кража у легенды.
Легенда французского кинематографа Жан-Поль Бельмондо в 2002 году женился на балерине Натти Тардивель, которая была младше его более чем на 30 лет. В 2003 году у пары родилась дочь Стелла. Супруги прожили вместе шесть лет и официально развелись в 2008 году.
Сразу после развода Бельмондо закрутил роман с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи, которая также была намного моложе. Но уже в 2009 году полиция Бельгии обнаружила подозрительную активность на счетах бывшего мужа Гандольфи. Началось расследование, в ходе которого было установлено, что модель намеренно развелась со своим мужем и втерлась в доверие к Бельмондо, чтобы заполучить доступ к его деньгам, которые она передавала своему бывшему супругу. Подтверждением тому стали записи телефонных разговоров, на которых Гандольфи прямо говорит о том, что имеет виды на имущество актёра.
Но звезда фильма «Профессионал», узнав о случившемся, решил мирно разойтись с Барбарой и во время допросов в бельгийской полиции неоднократно утверждал, что претензий к своей экс-возлюбленной не имеет. Всего за время романа с Бельмондо Гандольфи удалось украсть у него порядка 200 тысяч евро.