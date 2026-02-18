В Госдуме назвали условие для продолжения работы Telegram в России: хватит месяца

Telegram вполне может уложиться в полтора месяца для выполнения требований Роскомнадзора. При этом условии, считает депутат Андрей Свинцов, работа мессенджера в России продолжится.
«Те требования, которые выставлены, они вполне нормальные и вполне реалистичные. Первое — это открыть юрлицо… Поэтому в пределах месяца-полутора можно выполнить весь комплекс требований от Роскомнадзора», — сказал Свинцов для ТАСС.
Он также отметил, что представители Telegram начали активно выполнять требования по блокировке незаконного контента и взаимодействовать с российскими ведомствами, поэтому прогнозы о скорой блокировке мессенджера могут не сбыться.
Депутат также выразил мнение, что Telegram не будет заблокирован до 1 апреля.
Ранее СМИ писали, что Telegram якобы могут заблокировать в РФ с 1 апреля.
Позднее Роскомнадзор не стал комментировать информацию о полной блокировке Telegram.