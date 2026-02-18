В Госдуме назвали условие для продолжения работы Telegram в России: хватит месяца

«Те требования, которые выставлены, они вполне нормальные и вполне реалистичные. Первое — это открыть юрлицо… Поэтому в пределах месяца-полутора можно выполнить весь комплекс требований от Роскомнадзора», — сказал Свинцов для ТАСС.