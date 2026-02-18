Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске представили галерею легендарных олимпийцев и паралимпийцев нашего города: 21 победное фото

В эти дни, когда все внимание планеты приковано к аренам зимней Олимпиады-2026, «МК в Новосибирске» решил напомнить о тех, кто ковал спортивную славу нашего региона на протяжении десятилетий.

18

В эти дни, когда все внимание планеты приковано к аренам зимней Олимпиады-2026, «МК в Новосибирске» решил напомнить о тех, кто ковал спортивную славу нашего региона на протяжении десятилетий.

Мы собрали уникальную фотоподборку новосибирцев — настоящих титанов, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю мирового спорта. От первых триумфов хоккеистов в 1956 году до феноменальных побед борцов, фехтовальщиков и легкоатлетов нашего времени — каждое фото хранит мгновение высшего триумфа и несгибаемой сибирской воли.