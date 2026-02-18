Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Швеции по хоккею стала последним четвертьфиналистом Олимпиады

Шведы в четвертьфинале сыграют с командой США.

МИЛАН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 5:1 обыграла команду Латвии и вышла в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Милане.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адриан Кемпе (11-я минута), Габриэль Ландескуг (12), Филип Форсберг (28), Мика Зибанежад (46), Вильям Нюландер (54). У проигравших отличился Эдуард Тралмакс (31).

Сборная Швеции в четвертьфинале сыграет с командой США. Встреча пройдет 18 февраля. Команда Латвии завершила выступление на турнире.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше