Сборная Швеции по хоккею стала последним четвертьфиналистом Олимпиады

МИЛАН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции со счетом 5:1 обыграла команду Латвии и вышла в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Милане.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адриан Кемпе (11-я минута), Габриэль Ландескуг (12), Филип Форсберг (28), Мика Зибанежад (46), Вильям Нюландер (54). У проигравших отличился Эдуард Тралмакс (31).
Сборная Швеции в четвертьфинале сыграет с командой США. Встреча пройдет 18 февраля. Команда Латвии завершила выступление на турнире.