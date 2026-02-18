Определились все четвертьфинальные пары олимпийского хоккейного турнира

В других четвертьфиналах сборная Канады встретится с командой Чехии, словаки сыграют с немцами, финны — со швейцарцами. В полуфинале лучшая из вышедших туда сборных по рейтингу предварительного этапа сыграет с командой с наименьшим рейтингом. Первый номер посева имеют канадцы, далее идут сборные США, Словакии, Финляндии, Швейцарии, Германии, Швеции и Чехии.