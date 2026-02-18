Определились все четвертьфинальные пары олимпийского хоккейного турнира

МИЛАН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции сыграет с командой США в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.
В матче за выход в четвертьфинал шведы со счетом 5:1 обыграли команду Латвии. Команда США вышла в четвертьфинал напрямую как победитель своей группы на предварительном этапе.
В других четвертьфиналах сборная Канады встретится с командой Чехии, словаки сыграют с немцами, финны — со швейцарцами. В полуфинале лучшая из вышедших туда сборных по рейтингу предварительного этапа сыграет с командой с наименьшим рейтингом. Первый номер посева имеют канадцы, далее идут сборные США, Словакии, Финляндии, Швейцарии, Германии, Швеции и Чехии.
Четвертьфинальные матчи запланированы на 18 февраля, полуфинальные — на 20 февраля. Финал олимпийского турнира пройдет 22 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.