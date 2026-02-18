Ричмонд
Актёра Шайю Лабаф из «Трансформеров» арестовали после драки в баре, есть видео

В баре в Новом Орлеане актер Шайа Лабаф устроил пьяный дебош.

Источник: Комсомольская правда

Американский актер Шайа Лабаф арестован после драки в баре с двумя мужчинами. Об этом сообщили в полиции Нового Орлеана, передает The Hollywood Reporter.

Уточняется, что сначала Лабаф буянил в баре, его выставили за дверь — но актер вернулся и с кулаками набросился на двоих мужчин. Актера начали удерживать силой до приезда полиции. После задержания актера доставили в больницу, а затем арестовали.

Издание TMZ обнародовало видеозапись, предположительно, сделанную до прибытия правоохранителей. На видео заметно, как актер лежит на земле, кто-то бьет его по лицу, а толпа призывает «остыть» и «остановиться».

Как ранее писал KP.RU, шоумен Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете и был снят с рейса. Кроме этого, подобный инцидент случился с актрисой Анной Уколовой — после дебоша в аэропорту она получила травму руки.