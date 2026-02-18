Число задержанных поездов «Таврия» в сообщении с Крымом выросло до десяти

Число задержанных поездов «Таврия», следующих в сообщении с Крымом, увеличилось с девяти до десяти. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».
На 23:00 по московскому времени по направлению из Крыма задерживаются девять поездов. Максимальное время задержки среди поездов составляет 11 часов. Это маршрут № 027/028 Симферополь — Москва. Минимальная задержка — 1 час, у поезда № 007/008 Севастополь — Санкт-Петербург.
По направлению в Крым задерживается один поезд. Он следует по маршруту № 315/316 Адлер — Симферополь. Задержка составляет 6,5 часов.
Ранее «КП-Крым» писал, что на полуостров была совершена масштабная атака дронами ВСУ. По информации Минобороны РФ, в акватории Черного моря было сбито 50 дронов, из которых 38 — над Крымом. В результате продолжительной атаки Крымский мост был закрыт на более чем 15 часов.