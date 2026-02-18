Число задержанных поездов «Таврия» в сообщении с Крымом выросло до десяти

Ранее «КП-Крым» писал, что на полуостров была совершена масштабная атака дронами ВСУ. По информации Минобороны РФ, в акватории Черного моря было сбито 50 дронов, из которых 38 — над Крымом. В результате продолжительной атаки Крымский мост был закрыт на более чем 15 часов.