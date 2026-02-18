Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Италии фигуристка Аделия Петросян, представляющая Россию, заняла пятое место после проката короткой программы. Вечером во вторник она вышла на лед под вторым стартовым номером и продемонстрировала чистый прокат, набрав 72,89 балла.
В текущих соревнованиях лидирует японская фигуристка Ами Накаи с результатом 78,71 балла, за ней следуют ее соотечественница Каори Сакамото (77,23) и американка Алиса Лю (76,59).
Аделия Петросян, которой всего 18 лет, уже успела завоевать множество титулов, включая три чемпионских звания России и три победы в Финале Гран-при России. Она уверенно вышла на лед, однако не смогла подняться выше пятой позиции после короткой программы.
Произвольные программы фигуристок будут представлены в четверг, 19 февраля. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля, и в соревнованиях участвуют 13 российских спортсменов.
Аделия Петросян, обладая значительными достижениями в фигурном катании на национальном уровне, продолжает бороться за медали на международной арене. Вчера тренер Петросян, Алексей Жулин, выразил недовольство по поводу предвзятого отношения судей к своей подопечной на Олимпиаде.