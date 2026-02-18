В ГД предложили запретить иностранцам менять цель визита после прибытия в РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Иностранец, приехавший в Россию как турист, не должен уже в РФ менять цель визита на трудоустройство. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Сегодня иностранный гражданин, который приезжает сюда без визы, может приехать как турист. В миграционных картах, которые выдают перед пересечением границ, указывается цель. С какой целью ты едешь? Ты подчеркиваешь — “туризм” или “работа”. Так вот, приехал сюда турист, передумал, и он, в принципе, подав заявление, может начать работать, получить необходимый документ — например, патент», — объяснил депутат.
Он заявил, что посещающий Россию иностранец должен изначально знать, зачем приезжает в страну.
«Если ты приехал туристом, то ты должен уехать туристом. А если ты едешь сюда работать, тогда ты должен сразу указывать свою цель и оформлять миграционные документы. Либо вовремя уезжай как турист. А не так, что ты приехал сюда как турист и передумал. Передумал — съезди, на родине подумай и потом возвращайся еще раз», — заключил Нилов.
По словам депутата, сейчас его инициатива находится в стадии разработки.