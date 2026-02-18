Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде

Лидируют японские фигуристки: Накай Ами получила 78,71, Сакамото Каори — 77,23. Третьей стала американка Алиса Лю с 76,59 балла, четвёртое место заняла японка Тиба Монэ, набрав 74,00. Произвольные программы спортсменки представят 19 февраля.
Напомним, во время проката 17 февраля Аделия Петросян исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Вращения судьи оценили на третий и четвёртый уровень сложности. Дорожка шагов была исполнена на четвёртый уровень.
