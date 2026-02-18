Ричмонд
Сотрудники «Бенфики» попытались проникнуть в раздевалку «Реала»

После матча ЛЧ между игроками и сотрудниками клубов произошла потасовка, которая переместилась в подтрибунное помещение.

ТАСС, 18 февраля. Сотрудники португальского футбольного клуба «Бенфика» попытались проникнуть в раздевалку испанского «Реала» после первого стыкового матча за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает портал Madrid Zone со ссылкой на телеканал CBS Sports.

По информации источника, после матча между игроками и сотрудниками клубов произошла потасовка, которая переместилась в подтрибунное помещение.

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась победой «Реала» со счетом 1:0. Автор единственного забитого мяча в матче нападающий Винисиус после гола подбежал к болельщикам «Бенфики» и сделал провокационные жесты в их адрес. После этого Винисиус пожаловался арбитру матча на расистские оскорбления. По информации испанских СМИ, Винисиуса на расовой почве мог оскорбить аргентинский полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни. Встреча была прервана на 10 минут. В конце матча болельщики португальского клуба бросали в Винисиуса и других игроков «Реала» различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.

Ответная игра пройдет 25 февраля в Мадриде.