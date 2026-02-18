Рассказываем, какой будет погода в Иркутске 18 февраля 2026

Погода в Иркутске 18 февраля 2026 не разочарует сибиряков! В город придут плюсовые температуры, будет светить яркое солнце.
Какой будет погода в Иркутске 18 февраля 2026.
Днем потеплеет до 0…+2 градусов, будет дуть небольшой ветер со скоростью до 5−10 метров в секунду. После захода солнца похолодает до −13…-15.
Осадки в Иркутске 18 февраля 2026.
В областном центре осадков не ожидается, однако в некоторых районах Приангарья будет пробрасывать небольшой снег.
— Переменная облачность, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных и северных районах до 15−20 м/с, метели, температура ночью −11…-16, при прояснении −21…-26, в западных и северо-западных районах при натекании облачности −2…-7, днем 0…+5, местами −5…-10, — рассказывают в Иркутском Гидрометцентре.
Вот такой будет погода в Иркутске 18 февраля 2026.
