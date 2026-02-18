Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ, повреждены объекты инфраструктуры

После обстрела ВСУ в Белгороде произошло возгорание на крыше многоквартирного дома.

Источник: Комсомольская правда

Белгород снова подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу. Системой ПВО сбиты воздушные цели. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.

Гладков добавил, что имеются повреждения объектов инфраструктуры, однако их точный масштаб будет определен лишь утром. В Белгороде произошло возгорание на крыше многоквартирного дома, вызванное падением фрагментов сбитых ракет.

Ранее KP.RU писал, что российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников. По пять дронов были сбиты над Белгородской и Курской областями. Также два БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше