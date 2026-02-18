Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ, повреждены объекты инфраструктуры

Белгород снова подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу. Системой ПВО сбиты воздушные цели. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.
Гладков добавил, что имеются повреждения объектов инфраструктуры, однако их точный масштаб будет определен лишь утром. В Белгороде произошло возгорание на крыше многоквартирного дома, вызванное падением фрагментов сбитых ракет.
Ранее KP.RU писал, что российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников. По пять дронов были сбиты над Белгородской и Курской областями. Также два БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.