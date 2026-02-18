Коронное блюдо холостяка: Life.ru узнал, сколько пельменей можно съесть и не отрастить бока

«Основные компоненты пельменей — тесто и мясная начинка. Благодаря такому составу блюдо содержит животный белок, углеводы и некоторое количество жиров. Оно довольно калорийное, но потенциально сбалансированное. Однако многое зависит от качества ингредиентов», — уточняет эксперт.
В магазинных пельменях нередко используется жирное мясо или мясные смеси с добавлением сои, усилителей вкуса и большого количества соли. А избыток животного жира при регулярном употреблении может привести к набору веса и повышению уровня холестерина.
Кроме того, пельмени относятся к тяжёлой для переваривания пище. Сочетание теста и жирного мяса замедляет опорожнение желудка. У людей с хроническим панкреатитом или заболеваниями желчного пузыря такое блюдо может вызвать приступ желчной колики, вздутие, дискомфорт в животе. Однако полностью исключать пельмени из рациона вовсе не обязательно.
Здоровому человеку допустимо употреблять их в разумном количестве, 1−2 раза в неделю. Предпочтение стоит отдавать продуктам с высоким содержанием мяса и минимальным количеством добавок. А лучше всего готовить пельмени дома, контролируя состав и жирность начинки. Рекомендуется не сочетать пельмени с жирными соусами, майонезом, большим количеством сливочного масла. Полезнее подать их с нежирной сметаной, зеленью или овощным салатом.
Екатерина Кашух.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».
