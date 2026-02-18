Коронное блюдо холостяка: Life.ru узнал, сколько пельменей можно съесть и не отрастить бока

18 февраля отмечается Всемирный день пельменя — одного из самых популярных в России блюд. Их ценят за сытность, простоту приготовления и знакомый с детства вкус. Однако не все пельмени одинаково полезны, особенно если речь идёт о магазинных полуфабрикатах. Об этом Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.