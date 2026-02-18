Ричмонд
В ГД предложили ужесточить въезд в РФ для иностранцев: какую меру хотят ввести

В Госдуме хотят запретить иностранцам менять цель визита после прибытия в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Иностранцы не должны менять цель въезда в Россию на работу уже внутри страны. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если ты приехал туристом, то ты должен уехать туристом. А если ты едешь сюда работать, тогда ты должен сразу указывать свою цель и оформлять миграционные документы», — сказал депутат для ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что любой иностранец, въезжающий в Россию, обязан четко понимать цель своего визита еще до прибытия.

Сейчас инициатива находится на стадии разработки, заключил депутат.

По данным Минобрнауки, 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первого раза.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики до 2030 года. По данным концепции, в России будут жестче следить за въездом маргинальных мигрантов и этнических анклавов.