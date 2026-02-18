Ричмонд
Белоруссия покинула протокол о взаимодействии таможенных органов СНГ

Минск вышел из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Белоруссии Александр Турчин подписал постановление о выходе Государственного таможенного комитета республики из протокола о сотрудничестве таможенных служб СНГ.

«Согласиться с предложением Государственного таможенного комитета, согласованным с министерством иностранных дел и министерством юстиции, о выходе Государственного таможенного комитета из Протокола о взаимодействии таможенных органов государств…», — следует текст документа, опубликованном на национальном правовом портале.

Постановление обязывает белорусский МИД уведомить всех участников о выходе ГТК из протокола.

Постановление вступило в силу 16 февраля, со дня принятия.

При этом накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва связаны на десятилетия и века. Также Лукашенко отметил, что Минск ведет переговоры с Вашингтоном, сохраняя при этом союзнические обязательства перед Москвой.

