Белоруссия покинула протокол о взаимодействии таможенных органов СНГ

Премьер Белоруссии Александр Турчин подписал постановление о выходе Государственного таможенного комитета республики из протокола о сотрудничестве таможенных служб СНГ.
«Согласиться с предложением Государственного таможенного комитета, согласованным с министерством иностранных дел и министерством юстиции, о выходе Государственного таможенного комитета из Протокола о взаимодействии таможенных органов государств…», — следует текст документа, опубликованном на национальном правовом портале.
Постановление обязывает белорусский МИД уведомить всех участников о выходе ГТК из протокола.
Постановление вступило в силу 16 февраля, со дня принятия.
При этом накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва связаны на десятилетия и века. Также Лукашенко отметил, что Минск ведет переговоры с Вашингтоном, сохраняя при этом союзнические обязательства перед Москвой.