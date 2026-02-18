«Сделайте это реальностью»: Маск хочет увидеть себя чернокожим героем в сериале Netflix

«Пожалуйста, сделайте это реальностью, это было бы круто», — отреагировал Маск на пост, где пользователь опубликовал картинку, созданную с помощью искусственного интеллекта.
Пост Илона Маска в соцсети X скриншот.
Изображение представляет собой пародию на рекламный плакат сериала о бизнесмене, с чернокожим Илоном Маском и инопланетянами. Автор поста отметил, что такая сцена напоминает почти каждое шоу Netflix.
Ранее Маск пообещал оплатить адвокатов для тех, кто согласится дать показания о клиентах финансиста Джеффри Эпштейна и окажется под угрозой юридического преследования. Так он отреагировал на обсуждение вопроса, почему список предполагаемых клиентов Эпштейна до сих пор не был передан в Конгресс США для публикации.