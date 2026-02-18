«Сделайте это реальностью»: Маск хочет увидеть себя чернокожим героем в сериале Netflix

Ранее Маск пообещал оплатить адвокатов для тех, кто согласится дать показания о клиентах финансиста Джеффри Эпштейна и окажется под угрозой юридического преследования. Так он отреагировал на обсуждение вопроса, почему список предполагаемых клиентов Эпштейна до сих пор не был передан в Конгресс США для публикации.