«Сделайте это реальностью»: Маск хочет увидеть себя чернокожим героем в сериале Netflix

Маск предложил Netflix снять сериал с чернокожим собой.

Источник: Комсомольская правда

Американский миллиардер Илон Маск предложил Netflix снять о нем сериал, в котором его бы сыграл чернокожий актер. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

«Пожалуйста, сделайте это реальностью, это было бы круто», — отреагировал Маск на пост, где пользователь опубликовал картинку, созданную с помощью искусственного интеллекта.

Пост Илона Маска в соцсети X скриншот.

Изображение представляет собой пародию на рекламный плакат сериала о бизнесмене, с чернокожим Илоном Маском и инопланетянами. Автор поста отметил, что такая сцена напоминает почти каждое шоу Netflix.

Ранее Маск пообещал оплатить адвокатов для тех, кто согласится дать показания о клиентах финансиста Джеффри Эпштейна и окажется под угрозой юридического преследования. Так он отреагировал на обсуждение вопроса, почему список предполагаемых клиентов Эпштейна до сих пор не был передан в Конгресс США для публикации.

