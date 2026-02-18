Ричмонд
Концерт Татьяны Булановой в Петропавловске отменили из-за технических работ

Буланова отменила концерт в Петропавловске 18 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Певица Татьяна Буланова отменила концерт в Петропавловске. Выступление должно было пройти 18 февраля, однако концерт не состоится из-за технических работ в здании, где должно было состояться выступление.

«Я и весь наш коллектив приносим искренние извинения за доставленные неудобства и разочарование. Мы очень ждали этой встречи с вами», — написала певица в Telegram-канале.

Буланова также опубликовала скриншот, на котором разъясняются случаи переноса концерта. Если выступление перенесут — тогда билеты будут действительны. Если нет — деньги вернут автоматически.

В свою очередь KP.RU писал, что певица Буланова стала самой востребованной звездой, однако не задирает цены на концерт.

Немногим ранее у Булановой изменился состав танцоров. Как отметила певица, артисты попросту сбежали в разгар тура и даже не пытались выйти на связь.