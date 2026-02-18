Названы самые востребованные вакансии для подростков в России

«Аналитики изучили, как за год изменилось количество вакансий, доступных для соискателей старше 16 лет. В 2025 году больше всего соответствующих предложений о работе появилось для операторов колл-центра — за год спрос на таких специалистов увеличился на 38%, а средние предлагаемые зарплаты составили 48,5 тысячи рублей в месяц», — говорится в исследовании вакансий, доступных для подростков в возрасте 16−18 лет.