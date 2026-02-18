Ричмонд
Названы самые востребованные вакансии для подростков в России

РИА Новости: больше всего подростков привлекают вакансии операторов колл-центров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Самыми востребованными вакансиями для подростков в возрасте от 16 до 18 лет в России стали операторы колл-центров, спрос на них за год вырос на 38%, рассказали РИА Новости аналитики сервиса «Авито работа».

«Аналитики изучили, как за год изменилось количество вакансий, доступных для соискателей старше 16 лет. В 2025 году больше всего соответствующих предложений о работе появилось для операторов колл-центра — за год спрос на таких специалистов увеличился на 38%, а средние предлагаемые зарплаты составили 48,5 тысячи рублей в месяц», — говорится в исследовании вакансий, доступных для подростков в возрасте 16−18 лет.

По словам экспертов, эта позиция остается одной из самых доступных для молодежи благодаря своей простоте и возможности самому определять график занятости.

Помимо этого, в число таких вакансий вошли грумеры — мастера по уходу за домашними животными. Количество таких предложений выросло на 34%. Средняя зарплата по этой позиции в 2025 году составляла более 61 тысячи рублей в месяц.

По данным исследования, в еще тройку попали помощники официантов с ростом спроса на них в 21% и средней зарплатой — 65,5 тысячи рублей в месяц. При этом, учитывая специфику профессии, фактический доход зависит от количества отработанных смен и чаевых.

Отмечается, что за год также вырос спрос на специалистов поддержки и продавцов-консультантов — по 17%, средние же зарплаты составили порядка 48,1 тысячи и 55,7 тысячи рублей в месяц соответственно.

Аналитики отметили, что для несовершеннолетних соискателей возможный уровень дохода может варьироваться, поскольку для работников 16−18 лет законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени — до 35 часов в неделю и до 17,5 часов при работе в учебный период.