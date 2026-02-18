Маски болезней почек: Уролог назвал симптомы, которые многие путают с усталостью или циститом

Во-первых, насторожить должны изменения мочеиспускания — его учащение или затруднение, особенно если процесс сопровождается дискомфортом. Также возможны проявления, схожие с циститом. Среди других тревожных сигналов — отёки лица и нижних конечностей, снижение аппетита, примеси крови в моче, тянущие или резкие боли в области поясницы и спины.
Артур Богатырёв.
Врач-уролог, андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника».
При этом болезни почек могут возникать в любом возрасте, включая период внутриутробного развития. Почечные патологии встречаются даже у новорождённых. Наследственные формы могут проявляться как с рождения, так и спустя годы, тогда как острая почечная недостаточность чаще всего диагностируется у детей в первые два года жизни.
Многие заболевания почек долгое время протекают без выраженных симптомов, однако выявить их возможно уже на ранних стадиях. Для этого рекомендуется регулярно сдавать общий анализ крови и мочи. Особое внимание обследованиям следует уделять людям из группы риска — пациентам с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и системной красной волчанкой, которым важно проходить скрининг на постоянной основе.
«Кроме того, контроль состояния почек необходим и после приёма лекарственных средств, способных оказывать токсическое воздействие на этот орган. Внимательное отношение к своему самочувствию и регулярные профилактические обследования позволяют своевременно выявить нарушения в работе почек и предотвратить развитие серьёзных осложнений», — добавил эксперт.
Врач призывает внимательно относиться к сигналам организма и не откладывать визит к специалисту при появлении настораживающих симптомов. Своевременная диагностика во многих случаях позволяет значительно упростить лечение и сохранить функцию почек, избежав тяжёлых осложнений.
Ранее сообщалось, что россияне могут получить индивидуальные вакцины под конкретную опухоль в 2026 году. Российская онковакцина будет персонализированной и предназначена для самых сложных пациентов. Клинические испытания препарата планируется начать в текущем году, но это будет не массовое тестирование, а изготовление индивидуального препарата для каждого пациента.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.