Маски болезней почек: Уролог назвал симптомы, которые многие путают с усталостью или циститом

При этом болезни почек могут возникать в любом возрасте, включая период внутриутробного развития. Почечные патологии встречаются даже у новорождённых. Наследственные формы могут проявляться как с рождения, так и спустя годы, тогда как острая почечная недостаточность чаще всего диагностируется у детей в первые два года жизни.