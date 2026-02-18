В сквере Кирова в Иркутске открыли ледовую скульптуру «Открытка дружбы»

В сквере имени Кирова в Иркутске появилась ледовая композиция «Открытка дружбы», посвященная Китайскому Новому году. Автор скульптуры — иркутский мастер Виталий Чантурия. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, идея возникла после его поездки в Маньчжурию на международный фестиваль льда и снега.
Над созданием композиции неделю трудились 12 мастеров и использовали около 15 кубометров льда. Скульптура объединила символы двух городов-побратимов.
— Иркутск символизирует фигура Бабра, за ним изображены Кругобайкальская железная дорога, озеро Байкал, горы и лес. Маньчжурию олицетворяет Панда на фоне облаков, Великой Китайской стены и дерева дружбы, — рассказал скульптор Виталий Чантурия.
Для сибиряков и гостей города рядом со скульптурой проведут праздничные мероприятия 21 и 22 февраля, стартуют они в 16:00. Авторы надеются, что композиция станет добрым знаком гостеприимства для туристов из Китая.
