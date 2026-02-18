В сквере Кирова в Иркутске открыли ледовую скульптуру «Открытка дружбы»

В сквере имени Кирова в Иркутске появилась ледовая композиция «Открытка дружбы», посвященная Китайскому Новому году. Автор скульптуры — иркутский мастер Виталий Чантурия. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, идея возникла после его поездки в Маньчжурию на международный фестиваль льда и снега.