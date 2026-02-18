Паблики, наживающиеся на семьях участников СВО, могут потерять регистрацию

Парламентарий уточнил, что поводом для обращения стала информация о многочисленных группах в социальных сетях, где так называемые тарологи, ясновидящие и маги за деньги проводят консультации для женщин, разыскивающих пропавших мужей, сыновей и братьев, ушедших на фронт. По его словам, за несколько тысяч рублей «специалисты» якобы по фотографии определяют, жив ли боец, есть ли у него травмы, и даже берутся «накладывать защиту» и «чистить карму». При этом многие такие сообщества имеют регистрацию в Роскомнадзоре в качестве средств массовой информации, что создает ложное впечатление легитимности и доверия у отчаявшихся родственников, которые ошибочно полагают, что наличие регистрации гарантирует добросовестность и официальный статус, добавил он.