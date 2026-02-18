Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одна из первых вывезенных жительниц Гуляйполя рассказала об эвакуации

РИА Новости: солдаты во время эвакуации несли жительницу Гуляйполя на руках.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Одна из первых эвакуированных жительниц освобожденного Гуляйполя в Запорожской области Роза Сиринек рассказала РИА Новости, как российские солдаты несли ее на руках.

Розу, инвалида-колясочника, утром 15 февраля из подвала забрали российские военные. Сперва им предстояло преодолеть около пяти километров.

«Переночевали в конце Гуляйполя. Потом на квадроциклах нас довезли до лесополосы», — сказал она, отметив, что у леса их посадили в автомобиль.

Сиринек уточнила, что на машине они ехали несколько часов, по дороге они останавливались у бойцов, где их кормили. «Чуть ли не на руках меня несли бедные пацаны через всю эту грязь», — рассказала женщина.

Минобороны 27 декабря прошлого года сообщало, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.