Стал известен средний размер пенсии россиян в 2026 году

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в январе 2026 года составил почти 25,3 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.