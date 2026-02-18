Ричмонд
Стал известен средний размер пенсии россиян в 2026 году

Соцфонд: средняя пенсия в России в январе выросла до почти 25,3 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в январе 2026 года составил почти 25,3 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, 1 января 2026 года пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 254,53 рубля. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23,1 тысячи рублей.

Самая высокая пенсия граждан пришлась на Центральный федеральный округ — 25,484 тысячи рублей в 2026 году. ​