Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд объяснил, как можно разделить отпуск

В Минтруде предупредили, что один из отпусков в году должен длиться 14 дней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Работник может разделить свой ежегодный отпуск на любое количество частей, но одна из них обязательно должна составлять 14 дней, следует из документов Минтруда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, один период отпуска работника за весь год должен непрерывно длиться в течение 14 календарных дней. Оставшиеся дни можно делить как угодно, нужно только достичь соглашения по этому вопросу с работодателем.

Уточняется, что график отпусков на следующий год утверждается работодателем не позднее, чем за две недели до его наступления.

Согласно трудовому кодексу, ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней.