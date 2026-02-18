Мать убила малолетнюю дочь в номере отеля в Лас-Вегасе и покончила с собой

В Лас-Вегасе 33-летняя Тауния Макгихан убила свою малолетнюю дочь Адди Смит в номере отеля Rio Las Vegas, после чего покончила с собой. Об этом сообщает Daily Star.
Женщина с дочерью приехали в Неваду для участия девочки в соревнованиях по чирлидингу, однако спортсменка так и не появилась на мероприятии. Организаторы забили тревогу и обратились в полицию.
Сотрудники отеля, заподозрив неладное, вскрыли номер и обнаружили бездыханные тела матери и дочери.
По данным правоохранителей, мать застрелила дочь, после чего направила пистолет на себя. В номере также нашли предсмертную записку, ее содержание не раскрывается.
Лейтенант полиции Лас-Вегаса Роберт Прайс назвал произошедшее «печальным и трагическим инцидентом» и выразил соболезнования семье. Обстоятельства трагедии выясняются, говорится в сообщении.
