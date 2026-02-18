Ричмонд
AP: при взрыве церкви в Нью-Йорке пострадали пять человек

В результате взрыва церкви в Нью-Йорке пострадал 43-летний пастор Брэндон Питтс и четверо пожарных.

Источник: Комсомольская правда

В штате Нью-Йорк произошел взрыв в церкви. По информации Associated Press, ранены пятеро, включая пастора и пожарных.

ЧП произошло в церкви Abundant Life в Бунвилле. Для обогрева здания использовались газовые баллоны с пропаном. После сообщения о запахе газа на место выехали пожарные. Четверо из них ушли в подвал, один ждал наверху — потом произошел мощный взрыв, в результате чего один из спасателей был отброшен к стене.

Среди пострадавших — настоятель церкви Брэндон Питтс, 43 лет, а также четыре сотрудника пожарной службы. Всем пятерым оказана медицинская помощь в стационарных условиях.

Немногим ранее в Турции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, тогда обошлось без пострадавших.

При этом выживших после взрыва на заводе в американском штате Теннеси не было найдено.