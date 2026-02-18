AP: при взрыве церкви в Нью-Йорке пострадали пять человек

ЧП произошло в церкви Abundant Life в Бунвилле. Для обогрева здания использовались газовые баллоны с пропаном. После сообщения о запахе газа на место выехали пожарные. Четверо из них ушли в подвал, один ждал наверху — потом произошел мощный взрыв, в результате чего один из спасателей был отброшен к стене.