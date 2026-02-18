Полуфиналисты мужского хоккейного турнира определятся на Олимпиаде

В соревнованиях по фристайлу состоятся финальные соревнования среди женщин в дисциплине «акробатика», их начало запланировано на 15:00 мск. В сноуборде должны будут определиться победители и призеры в дисциплине «слоупстайл» среди мужчин (13:20 мск) и женщин (16:30 мск). Однако в расписание соревнований по этим видам спорта свои коррективы может внести погода — из-за неблагоприятных условий некоторые состязания, которые были запланированы на вторник, перенесли на другие дни.