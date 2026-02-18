Полуфиналисты мужского хоккейного турнира определятся на Олимпиаде

МИЛАН, 18 февраля. /ТАСС/. В 12-й день Олимпийских игр в Италии будет разыграно девять комплектов медалей. Также в среду станут известны полуфиналисты мужского хоккейного турнира.
Все участники ¼ финала соревнований по хоккею среди мужских команд определились во вторник, когда состоялись матчи дополнительного раунда плей-офф. На стадии четвертьфинала пройдут матчи Словакия — Германия (начало в 14:10 мск), Канада — Чехия (18:40 мск), Финляндия — Швейцария (20:10 мск) и США — Швеция (23:10 мск).
Одним из центральных событий дня станет женская эстафета 4×6 км в биатлоне, которая начнется в 16:45 мск. В шорт-треке будут разыграны два комплекта наград — в женской эстафете (финал начнется в 23:00 мск) и на дистанции 500 м у мужчин (23:32 мск).
В соревнованиях по фристайлу состоятся финальные соревнования среди женщин в дисциплине «акробатика», их начало запланировано на 15:00 мск. В сноуборде должны будут определиться победители и призеры в дисциплине «слоупстайл» среди мужчин (13:20 мск) и женщин (16:30 мск). Однако в расписание соревнований по этим видам спорта свои коррективы может внести погода — из-за неблагоприятных условий некоторые состязания, которые были запланированы на вторник, перенесли на другие дни.
В лыжных гонках определятся обладатели медалей в командном спринте свободным стилем среди женщин (начало финала в 13:45 мск) и мужчин (14:15 мск). Главным действующим лицом должен стать Йоханнес Клебо, который попытается улучшить свой рекорд — 15 февраля он в составе сборной Норвегии стал победителем эстафеты и вышел на чистое первое место по количеству золотых медалей, завоеванных на зимних Играх, став девятикратным олимпийским чемпионом.
Среда станет последним днем соревнований по горнолыжному спорту. Медали будут разыграны в слаломе у женщин, первая попытка начнется в 12:00 мск. Кроме того, продолжатся матчи предварительного этапа мужского и женского турниров по керлингу. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.