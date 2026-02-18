В профсоюзе образования рассказали, обязаны ли родители покупать учебники

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Родители не обязаны покупать ребенку учебные пособия, необходимые для освоения программы, их должна предоставить школа, сообщила РИА Новости заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина.
«Учитель может рекомендовать дополнительные материалы (пособия, художественные книги), но не имеет права требовать их покупки. Если такие материалы необходимы для программы, школа должна их обеспечить. Но если рабочая тетрадь не предусмотрена образовательной программой школы, но ее советуют купить для самостоятельных занятий дома, то родители могут или отказаться от такой рекомендации, или купить тетради», — сказала Елшина.
По ее словам, базовые учебники и рабочие тетради по ФГОС школа обязана предоставлять бесплатно.