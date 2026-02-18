Вэнс заявил, что компании используют ИИ для слежки за американцами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил обеспокоенность тем, что отдельные компании применяют технологии искусственного интеллекта для наблюдения за гражданами. По его мнению, такие практики могут затрагивать вопросы конфиденциальности и вызывать сомнения в нейтральности алгоритмов, влияющих на общественную жизнь.
В интервью телеканалу Fox News политик отметил, что власти обсуждают необходимость выработки единых правил регулирования ИИ. Он считает, что со временем может появиться общий стандарт — либо на федеральном уровне, либо в рамках одного из штатов, чьи нормы станут ориентиром для всей страны. При этом он выразил надежду, что ведущую роль в формировании таких правил не будет играть Калифорния.
Вэнс добавил, что администрация уделяет большое внимание рискам, связанным с развитием искусственного интеллекта, но одновременно видит в этих технологиях потенциал для экономического роста и укрепления благосостояния граждан. В Белом доме рассчитывают, что при грамотном подходе инновации смогут принести стране ощутимые преимущества.
Ранее сообщалось, что Пентагон может разорвать отношения с технологической компанией в сфере искусственного интеллекта Anthropic.