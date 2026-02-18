Вэнс заявил, что компании используют ИИ для слежки за американцами

В интервью телеканалу Fox News политик отметил, что власти обсуждают необходимость выработки единых правил регулирования ИИ. Он считает, что со временем может появиться общий стандарт — либо на федеральном уровне, либо в рамках одного из штатов, чьи нормы станут ориентиром для всей страны. При этом он выразил надежду, что ведущую роль в формировании таких правил не будет играть Калифорния.