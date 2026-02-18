WSJ: Иран выразил США готовность передать высокообогащенный уран РФ

Как сообщает газета, в ходе консультаций с региональными партнерами иранская сторона дала понять, что рассматривает трехлетний мораторий на обогащение урана и вывоз части ядерных материалов за пределы страны как возможные элементы будущих договоренностей.
По данным источника издания, Россия может выступить посредником по вывозу урана. Это может стать частью большой сделки по ядерной программе Ирана.
На днях глава МИД Ирана Аракчи вылетел в Швейцарию для участия в новом раунде переговоров с США по ядерной программе. В МИД Ирана отметили, что переговоры между США и Ираном пройдут при посредничестве Омана.
На переговорах в Женеве 17 февраля Тегеран потребовал снять санкции и подтвердить мирный характер ядерной программы.