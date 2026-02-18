Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Иран выразил США готовность передать высокообогащенный уран РФ

Иран заявил о готовности приостановить обогащение урана в рамках потенциальной сделки с США.

Источник: Комсомольская правда

Иран готов приостановить обогащение урана и вывезти часть запасов ради возможной сделки с США. Об этом проинформировала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сообщает газета, в ходе консультаций с региональными партнерами иранская сторона дала понять, что рассматривает трехлетний мораторий на обогащение урана и вывоз части ядерных материалов за пределы страны как возможные элементы будущих договоренностей.

По данным источника издания, Россия может выступить посредником по вывозу урана. Это может стать частью большой сделки по ядерной программе Ирана.

На днях глава МИД Ирана Аракчи вылетел в Швейцарию для участия в новом раунде переговоров с США по ядерной программе. В МИД Ирана отметили, что переговоры между США и Ираном пройдут при посредничестве Омана.

На переговорах в Женеве 17 февраля Тегеран потребовал снять санкции и подтвердить мирный характер ядерной программы.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше