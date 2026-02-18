Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Напомним, 13 февраля Вячеслав Гладков проинформировал о ракетном ударе украинских формирований по Белгороду. Он был направлен на один из объектов в регионе. В результате атаки погибли два человека и ещё трое получили ранения. Пострадавших госпитализировали.