Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Украинские формирования вновь подвергли ракетному обстрелу Белгород и Белгородский округ, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Системой ПВО сбиты воздушные цели. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор на своей странице в Telegram-канале.
Он отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Гладков также уточнил, что выявлены повреждения объектов, масштаб которых оценят в светлое время суток.
Напомним, 13 февраля Вячеслав Гладков проинформировал о ракетном ударе украинских формирований по Белгороду. Он был направлен на один из объектов в регионе. В результате атаки погибли два человека и ещё трое получили ранения. Пострадавших госпитализировали.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ракетный удар ВСУ по Белгороду «адским терроризмом киевского режима против мирного населения». Она обратила внимание, что именно на эту тему следовало бы говорить на Мюнхенской конференции по безопасности.