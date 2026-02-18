Эксперт посоветовала, как спастись от переедания

Врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова рассказала NEWS.ru, как помочь организму справиться с перееданием. Первое и главное правило — не корить себя за лишний кусок, иначе чувство вины спровоцирует новый срыв.
— Ни в коем случае не ложитесь на диван, лучше остаться в вертикальном положении. Выйдите на прогулку и походите 10−20 минут. Это поможет желудочно-кишечному тракту комфортнее переваривать еду. Выпейте чай с имбирем или мятой — они облегчают тошноту, тяжесть и боль, — посоветовала специалист.
Врач также напомнила, что больше 30% взрослых в развитых странах периодически теряют контроль над едой из-за стресса, скуки или эмоций. Чтобы не переедать, она рекомендует во время еды откладывать гаджеты и книги, полностью сосредоточившись на вкусе и аромате пищи.
Половину тарелки стоит заполнять овощами, четверть — белком, еще четверть — сложными углеводами. Размер посуды должен примерно равняться ладони. И главное — не голодать, иначе потом съедите намного больше нормы.
