Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт посоветовала, как спастись от переедания

Гастроэнтеролог Сычугова: Чай с мятой или имбирем облегчит симптомы переедания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова рассказала NEWS.ru, как помочь организму справиться с перееданием. Первое и главное правило — не корить себя за лишний кусок, иначе чувство вины спровоцирует новый срыв.

— Ни в коем случае не ложитесь на диван, лучше остаться в вертикальном положении. Выйдите на прогулку и походите 10−20 минут. Это поможет желудочно-кишечному тракту комфортнее переваривать еду. Выпейте чай с имбирем или мятой — они облегчают тошноту, тяжесть и боль, — посоветовала специалист.

Врач также напомнила, что больше 30% взрослых в развитых странах периодически теряют контроль над едой из-за стресса, скуки или эмоций. Чтобы не переедать, она рекомендует во время еды откладывать гаджеты и книги, полностью сосредоточившись на вкусе и аромате пищи.

Половину тарелки стоит заполнять овощами, четверть — белком, еще четверть — сложными углеводами. Размер посуды должен примерно равняться ладони. И главное — не голодать, иначе потом съедите намного больше нормы.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что глыбы льда и снега рухнули с крыши на женщину, когда она шла в аптеку.