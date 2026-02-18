Врач рассказала, как отличить ожирение от повышенной массы тела

КЕМЕРОВО, 18 фев — РИА Новости. Ожирение от избыточной массы тела можно отличить, высчитав по формуле соответствующий индекс, но в случае с ожирением не заметить его сложно, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.
«Ожирение нельзя не заметить — это избыточное отложение жира в подкожной клетчатке и сальнике брюшной полости, что сопровождается увеличением массы тела. Критерием является расчет индекса массы тела: вес (в килограммах) делится на рост (в метрах в квадрате). Ожирение диагностируется при индексе массы тела от 30 и выше», — рассказала Банных.
Врач уточнила, что формула расчета индекса массы тела одинакова для всех — как для мужчин, так и для женщин.
«Возьмем, к примеру, мужчину весом 180 килограммов и 185 сантиметров ростом. Применив формулу, получаем ИМТ>52, что соответствует III степени ожирения. Или у женщины, к примеру, рост 166 сантиметров, вес 75 килограммов — ИМТ=27,2. У нее избыточная масса тела, ожирения нет. Но еще немного, и можно получить ожирение», — рассказала Банных.
Врач уточнила, что повышенная масса тела, это когда ИМТ равен 25−29,9, а ожирение — когда ИМТ от 30 и выше.
Всемирный день борьбы с ожирением отмечается ежегодно 4 марта.