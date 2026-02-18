Врач рассказала, как отличить ожирение от повышенной массы тела

«Возьмем, к примеру, мужчину весом 180 килограммов и 185 сантиметров ростом. Применив формулу, получаем ИМТ>52, что соответствует III степени ожирения. Или у женщины, к примеру, рост 166 сантиметров, вес 75 килограммов — ИМТ=27,2. У нее избыточная масса тела, ожирения нет. Но еще немного, и можно получить ожирение», — рассказала Банных.