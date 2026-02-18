Дышим носом под тремя слоями одежды: Россиянам рассказали о главных правилах зимнего фитнеса

Ранее Life.ru узнал способ адаптироваться к снежной метели и не срываться на близких. Необходимо осознать, что не всё мы можем контролировать, что метель — это природное явление, над которым мы не властны. Планировать своё время правильно. Например, прыгнуть в машину и поехать быстрее, как летом, в метель может не получиться. Можно избежать сильного стресса, просто заложив на дорогу дополнительных 40 минут. Важно соблюдать режим дня, сна и питания. Организму должно быть комфортно и максимально привычно.