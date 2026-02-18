Дышим носом под тремя слоями одежды: Россиянам рассказали о главных правилах зимнего фитнеса

«Зимние тренировки усиливают работу сердечно-сосудистой системы, увеличивают энергозатраты, поскольку организм тратит больше калорий на согрев, улучшают настроение за счёт увеличения выработки серотонина, тренируют дыхательную систему и помогают переносить холод легче в быту. Но всё это работает только при условии, что тренировки безопасны», — уточняет эксперт.
Правильная экипировка зимой строится по принципу трёх слоев. Базовый слой — это термобелье, отводящее влагу, и ни в коем случае не хлопок, который впитывает пот и охлаждает тело. Средний слой — флиска или тёплая кофта, создающая теплоизолирующий барьер. Верхний слой — лёгкая ветрозащитная куртка, защищающая от снега и ветра. Дополнительно нужны перчатки, которые не промокают, баф или шарф для защиты дыхательных путей, тёплая шапка, закрывающая уши, и обувь с хорошей подошвой, желательно с протектором от скольжения.
По словам специалиста, для скандинавской ходьбы особенно важна яркая одежда, так как зимой видимость хуже, специальные нескользящие наконечники на палки или шипы, а также перчатки с нескользящим захватом.
Дыхание в мороз требует особого внимания. Основное правило — вдыхать только через нос. Это важно, потому что холодный воздух раздражает слизистую горла, может вызывать сухость и кашель, увеличивает сопротивление дыхательных путей. Выдох делается через рот, так дыхание становится мягким, воздух успевает согреться и увлажниться. Если на улице сильный минус, используйте баф: он создаёт тёплый влажный фильтр.
Юрий Брабечан.
Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес».
Тело зимой дольше включается, поэтому разминка обязательна. Минимальный комплекс включает круговые движения плечами и тазом, лёгкие приседания, наклоны и повороты корпуса, подъёмы коленей, вращения стопами и перекаты с пятки на носок. Главная задача — разогреть мышцы и суставы так, чтобы выйти на улицу уже тёплым.
Чтобы избежать травм, начинайте медленно — первые 5−7 минут в лёгком темпе. Укорачивайте шаг и контролируйте приземление, потому что скольжение опаснее самого бега. Не гонитесь за скоростью — темп зимой ниже, и это нормально. Следите за пульсом: в холоде он выше, чем в тёплое время. Ограничивайте длительные забеги при температуре ниже −15°C, а при −20°C лучше делать только ходьбу.
Скандинавская ходьба зимой имеет свои особенности. Ставьте палки чуть ближе к телу — на льду это безопаснее. Не делайте слишком длинный шаг. Сохраняйте активную работу рук, это помогает согреваться. Контролируйте корпус: лёгкий наклон вперёд даёт устойчивость. Меняйте технику на более короткую при сильном гололеде.
Тренироваться нельзя при резкой боли в горле от холодного воздуха, давлении или сердечной аритмии, температуре ниже −18°C в сочетании с сильным ветром, недомогании или простуде.
«Зимние тренировки — отличный инструмент развития выносливости и здоровья, но только при правильном подходе. Хорошая экипировка, техника дыхания, разминка и разумная нагрузка делают морозный фитнес не только безопасным, но и невероятно эффективным», — заключил тренер.
