В крупном ДТП из 30 машин на юге Колорадо погибли четыре человека

Крупная авария с участием более трех десятков автомобилей произошла на юге Колорадо. Жертвами столкновения стали четыре человека, еще 29 получили травмы. Об этом сообщает The Denver Post.
Причиной массового столкновения на дороге стали сильный ветер и плохая видимость. При этом 29 пострадавших с травмами различной тяжести доставлены в больницы. Еще десять участников аварии, не получивших серьезных повреждений, остались на месте.
Немногим ранее на трассе Кызыл — Эрзин произошло лобовое столкновение двух легковушек, в результате чего погибли пять человек.
Накануне в Рязани в Пронском округе также случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Тогда 52-летний мужчина за рулем автомобиля «Лады Гранты» столкнулся с «Ладой Приорой». Обоих водителей доставили с травмами в медицинское учреждение.