«Мисс Вселенной — 2025» Фатиме Бош стало плохо на карнавале в Эквадоре

«Мисс Вселенная — 2025» Фатима Бош почувствовала себя плохо во время карнавала на фестивале фруктов и цветов в эквадорском Амбато. Об этом сообщает издание Need To Know.
Во время шествия, находясь на движущейся платформе и приветствуя зрителей, Бош внезапно ощутила резкое ухудшение состояния. Издание уточняет, что девушка опустилась на колени, и к ней сразу подошел организатор мероприятия.
После инцидента Фатиму освободили от дальнейшего участия в программе на один день, чтобы пройти обследование. Официальных заявлений о причинах произошедшего представители Бош пока не сделали.
