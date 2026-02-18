Ричмонд
«Мисс Вселенной — 2025» Фатиме Бош стало плохо на карнавале в Эквадоре

Бош вынуждена прервать участие в карнавальном шествии из-за плохого самочувствия.

Источник: Комсомольская правда

«Мисс Вселенная — 2025» Фатима Бош почувствовала себя плохо во время карнавала на фестивале фруктов и цветов в эквадорском Амбато. Об этом сообщает издание Need To Know.

Во время шествия, находясь на движущейся платформе и приветствуя зрителей, Бош внезапно ощутила резкое ухудшение состояния. Издание уточняет, что девушка опустилась на колени, и к ней сразу подошел организатор мероприятия.

После инцидента Фатиму освободили от дальнейшего участия в программе на один день, чтобы пройти обследование. Официальных заявлений о причинах произошедшего представители Бош пока не сделали.

Ранее KP.RU писал, что депутату и актрисе Анастасии Мельниковой внезапно стало плохо на заседании Законодательного собрания Петербурга. Ей потребовалась помощь врачей, и была вызвана скорая. Артистку увели из зала, где ей измерили артериальное давление.