Миронов предложил выплачивать многодетным 1 млн руб. взамен земельного участка

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Многодетные семьи должны иметь возможность выбирать, получить им бесплатный земельный участок или компенсацию в размере 1 млн рублей. Об этом заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Норма о бесплатных земельных участках для многодетных зачастую не работает, необходимо дать семьям выбор между землей и достойной компенсацией в размере не менее 1 млн рублей», — сказал Миронов.
Он отметил, что нередко многодетные семьи годами ждут участки. Даже после получения земли может оказаться, что участок непригоден для строительства жилья и дальнейшей жизни, добавил депутат. При этом регионы по своему усмотрению могут предоставлять семьям денежную компенсацию вместо участка, однако в среднем эта компенсация составляет 200−300 тысяч рублей, констатировал политик.
По словам Миронова, фракция в 2020 году вносила законопроект о соответствии размера компенсации кадастровой стоимости участка, в дальнейшем был предложен конкретный размер выплаты — 1 млн рублей. «Такой порядок нужно вводить федеральным законом по всей стране. Чтобы льгота, которая действует с 2011 года, реально работала», — заключил он.