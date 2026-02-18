Миронов предложил выплачивать многодетным 1 млн руб. взамен земельного участка

Он отметил, что нередко многодетные семьи годами ждут участки. Даже после получения земли может оказаться, что участок непригоден для строительства жилья и дальнейшей жизни, добавил депутат. При этом регионы по своему усмотрению могут предоставлять семьям денежную компенсацию вместо участка, однако в среднем эта компенсация составляет 200−300 тысяч рублей, констатировал политик.