Врач Румянцев: в РФ выживаемость детей с онкозаболеваниями достигает 85%

«В целом, сегодня общая выживаемость детей с онкологическими заболеваниями в России достигает 85%. При применении инновационных методов лечения (трансплантация костного мозга, CAR T клеточная терапия и другое) этот показатель вырастает до 90−92% — это пациенты, которые могут выздороветь и иметь долгосрочную выживаемость свыше 10 лет без рецидива», — сказал Румянцев.