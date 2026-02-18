Ричмонд
Врач Румянцев: в РФ выживаемость детей с онкозаболеваниями достигает 85%

При применении инновационных методов лечения этот показатель вырастает до 90−92%, рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, академик РАН.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Выживаемость детей с онкологическими заболеваниями в России достигает 85%, при применении инновационных методов лечения она вырастает до 90−92%. Об этом ТАСС рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, академик РАН Александр Румянцев.

«В целом, сегодня общая выживаемость детей с онкологическими заболеваниями в России достигает 85%. При применении инновационных методов лечения (трансплантация костного мозга, CAR T клеточная терапия и другое) этот показатель вырастает до 90−92% — это пациенты, которые могут выздороветь и иметь долгосрочную выживаемость свыше 10 лет без рецидива», — сказал Румянцев.

Он отметил, что при некоторых видах рака выживаемость приближается к 100%.