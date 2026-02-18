Роспотребнадзор перечислил животных, которые могут переносить оспу обезьян

Роспотребнадзор порекомендовал путешественникам не контактировать с грызунами и приматами — они могут быть переносчиками оспы обезьян.
«Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами», — посоветовали в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Петербурге зафиксировали двух заболевших оспой обезьян после поездки в Таиланд. Тогда пострадавших доставили в больницу. При этом в Подмосковье госпитализировали троих человек.
В свою очередь KP.RU также назвал страны, где можно заразиться оспой обезьян. Среди них —Египет, ЮАР и Кения.
При этом заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предостерег: он не видит риска распространения оспы обезьян на территории России.