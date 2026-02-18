Россиянам объяснили, почему платежи за ЖКХ могут взлететь до небес

По словам эксперта, существует несколько основных причин роста начислений. Прежде всего это неисправные или повреждённые счётчики, которые передают завышенные показатели. Также к переплатам приводят обычные ошибки — как со стороны поставщиков услуг, так и самих жильцов при передаче данных. Отдельный случай — применение повышающих коэффициентов, если собственник дважды не пустил специалистов для проверки приборов учёта. Кроме того, начисление по нормативу происходит при отсутствии показаний или при просроченной поверке счётчиков.