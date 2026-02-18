Россиянам объяснили, почему платежи за ЖКХ могут взлететь до небес

По словам эксперта, существует несколько основных причин роста начислений. Прежде всего это неисправные или повреждённые счётчики, которые передают завышенные показатели. Также к переплатам приводят обычные ошибки — как со стороны поставщиков услуг, так и самих жильцов при передаче данных. Отдельный случай — применение повышающих коэффициентов, если собственник дважды не пустил специалистов для проверки приборов учёта. Кроме того, начисление по нормативу происходит при отсутствии показаний или при просроченной поверке счётчиков.
«Аналогичная ситуация возникает при двукратном недопуске представителей гарантирующего поставщика для установки, ввода в эксплуатацию, проверки состояния или обслуживания приборов учёта электроэнергии», — объяснила эксперт.
Право на перерасчёт возникает в нескольких ситуациях. Это может быть явная ошибка в квитанции, предоставление некачественных услуг (например, холодные батареи или грязная вода из крана), а также временное отсутствие жильцов — в этом случае можно пересчитать плату за вывоз мусора.
Чтобы инициировать перерасчёт, необходимо подать заявление на имя руководителя управляющей компании. Сделать это можно лично (обязательно в двух экземплярах с отметкой о приёме), отправить заказным письмом или через систему ГИС ЖКХ. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие основания для пересмотра суммы.
Если управляющая компания игнорирует обращение, юрист советует жаловаться в Госжилинспекцию или Роспотребнадзор. Эффективность таких действий подтверждает статистика: по данным Росстата за 2025 год, около 15% обращений граждан в жилищные инспекции связаны с несогласием по суммам в квитанциях, и более половины из них заканчиваются частичным или полным перерасчетом.
Ранее в Госдуме заявили, что совместно с ФАС уже приступили к разбору полётов из-за резкого роста коммунальных платежей. Поводом стали массовые жалобы россиян: люди начали присылать квитанции, в которых итоговые суммы взлетели в полтора, а то и в два раза. Сигналы от жителей разных регионов вместе с «платёжками» стали поступать с 11 февраля. Обращение в ФАС направили моментально, и работа уже идёт — есть и первые результаты.
