Староверы напишут письмо Грефу из-за проблем с сельхозкредитами

Калугин с семьей переехал в Россию из Бразилии в 2021 году в рамках программы добровольного переселения соотечественников, обосновался в Приморье. Ранее в феврале он рассказал РИА Новости, что сильные ливни два года назад сгубили урожай сои, а нынешний обвал цен на соевые бобы усугубил проблемы в фермерском хозяйстве, которые могут привести к банкротству. По его словам, банки пошли навстречу: сделали реструктуризацию на год. Сейчас фермерам вновь предлагают реструктуризацию до декабря, но, по их мнению, кардинально это проблему не решит. За помощью староверы поехали в Москву.