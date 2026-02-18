Ричмонд
В Белгороде после отражения ракетного обстрела ВСУ загорелась крыша дома

Пожарные ликвидировали возгорание, начавшееся после падения фрагментов воздушных целей, сбитых над Белгородом.

Источник: Аргументы и факты

Пожар вспыхнул на кровле одного из многоквартирных домов в Белгороде после падения фрагментов воздушных целей, сбитых силами противовоздушной обороны, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор проинформировал, что административный центр региона и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. Гладков уточнил, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал.

«В Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома…» — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что пожар удалось ликвидировать. В свою очередь, мэр Белгорода Валентин Демидов распространил информацию о том, что в многоквартирном доме получила повреждения кровля и технический этаж.

Губернатор области также сообщил, что в селе Таврово Белгородского округа было повреждено остекление коммерческого объекта. Гладков добавил, что аварийные и оперативные бригады приступили к ликвидации последствий обстрела.