Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья северных Курил

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на 18 февраля в Тихом океане у побережья северных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 77 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 18 февраля», — сказала сейсмолог в интервью РИА Новости.
Семенова уточнила, что очаг землетрясения находился на глубине 41 километра. В Северо-Курильске сейсмические колебания ощущались силой до 3 баллов. Оповещение о возможном цунами не было объявлено.
Ранее KP.RU писал, что в Тихом океане произошло мощное землетрясение. Сейсмическая активность была зафиксирована у побережья Вануату. Магнитуда толчков составила 6,4 балла. Эпицентр находился в 52 километрах к северо-западу от Порт-Олри.