Сборная Швеции по хоккею разгромила Латвию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Определился последний участник четвертьфинала олимпийского хоккейного турнира. Им стала сборная Швеции, которая в заключительном матче группового этапа уверенно переиграла команду Латвии со счётом 5:1. Встреча состоялась в Милане.

Источник: Life.ru

Шведы захватили инициативу с первых минут и уже к середине первого периода вели две шайбы. На 11-й минуте счёт открыл Адриан Кемпе, а спустя всего 58 секунд Габриэль Ландескуг удвоил преимущество. В начале второго периода Филип Форсберг довёл счёт до 3:0. У проигравших отличился Эдуард Тралмакс (31). В третьем периоде Мика Зибанежад и Вильям Нюландер поставили точку в матче, оформив разгром.

Сборная Швеции финишировала на втором месте в группе и в четвертьфинале встретится с командой США. Этот матч состоится уже 18 февраля. Команда Латвии завершила выступление на турнире.

Ранее сборная Финляндии одержала самую крупную победу на олимпийском хоккейном турнире, разгромив команду Италии со счётом 11:0. Однако феерия финнов не помогла им занять первое место в группе. Словаки благодаря дополнительным показателям вышли в четвертьфинал с первой строчки.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

