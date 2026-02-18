Сборная Швеции по хоккею разгромила Латвию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Шведы захватили инициативу с первых минут и уже к середине первого периода вели две шайбы. На 11-й минуте счёт открыл Адриан Кемпе, а спустя всего 58 секунд Габриэль Ландескуг удвоил преимущество. В начале второго периода Филип Форсберг довёл счёт до 3:0. У проигравших отличился Эдуард Тралмакс (31). В третьем периоде Мика Зибанежад и Вильям Нюландер поставили точку в матче, оформив разгром.